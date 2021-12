Projeto de requalificação do Rio Vermelho é apresentado

O prefeito ACM Neto apresentou, ontem, durante uma coletiva de imprensa, o projeto de requalificação da orla do Rio Vermelho. O projeto visa reestruturar o trecho entre a praia da Paciência e os arredores da rua Fonte do Boi. Entre os presentes, estiveram o arquiteto Sidney Quintela, um dos autores do projeto, e o presidente da Associação de Moradores do Rio Vermelho, Lauro da Mata.

O plano sugere mudanças no calçamento e estrutura das vias, seguindo o padrão do projeto de revitalização da Barra. As ruas passariam a ter nivelamento único para carros, pedestres e ciclistas, além de novos sistemas de iluminação."Queremos resgatar a auto-estima de um bairro tradicional da cidade, conhecido por seu aspecto boêmio. É importante revitalizar o lazer noturno de Salvador", afirmou Neto.

Para complementar o planejamento, projetos paralelos estão sendo elaborados para a criação de novos locais de estacionamento e reforço da segurança.

Obras - De acordo com o cronograma da prefeitura, o processo de revitalização do Rio Vermelho será dividido em três fases. A primeira, vai do Largo de Santana ao Largo da Mariquita; a segunda, do Largo da Mariquita à Fonte do Boi; e a terceira, da Praia da Paciência ao Largo de Santana.

Para dar início ao projeto, o prefeito disse que está aguardando a entrega dos planos de adequação da Coelba, da Embasa e das operadoras de telefonia. "Haverá pontos em que a fiação elétrica será enterrada, o que causa impactos nas tubulações da Embasa. Essas empresas precisam se adaptar ao nosso projeto para que eu possa liberar a licitação, e então dar início à primeira fase das obras", explicou ACM Neto.

A entrega desses projetos está prevista para o dia 15 de fevereiro. Em seguida, os ajustes finais serão dados ao plano geral, e o orçamento será definido. A estimativa é que a licitação da primeira fase seja publicada até o dia 20 de março.

As obras estão previstas para começarem após a Copa do Mundo, mas não foram definidos prazos específicos. No entanto, de acordo com o prefeito, o término das três fases está previsto para o final de 2015.

Transtornos - "Não existe progresso sem alguns transtornos. Para isso, conto com a colaboração da comunidade", disse Neto. Tendo em vista o início das obras em julho, as comemorações ao Dia de Iemanjá poderão sofrer alterações no próximo ano. "Discutiremos o assunto com a comunidade, mas tenho certeza de que todos vão compreender e nos ajudar. Pode ser que seja como as obras da Barra, que estão a todo vapor mas terão uma pausa para o carnaval", afirmou o prefeito.

O presidente da Associação de Moradores do Rio Vermelho, Lauro da Mata, afirmou que, quanto aos transtornos, os moradores estão cientes e de acordo com as possíveis alterações. "São obras que vão deixar um legado eterno. Vai revitalizar, trazer mais turistas, teremos mais qualidade de vida. Os transtornos são passageiros", afirmou Lauro da Mata.



O presidente da associação disse que os moradores do bairro tiveram participação. "Nós opinamos, discutimos e sugerimos. O projeto é fiel ao que foi trabalhado nas reuniões", completou.

