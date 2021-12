Projeto da Ufba lança coluna sobre fotografia

O Laboratório de Fotografia (Labfoto) da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba) lança a coluna 'Lambfoto', que tem o objetivo de promover o diálogo em torno da imagem fotográfica.

Segundo os idealizadores do projeto, a atração contará com publicações quinzenais, com conteúdos focados em contemporâneos da fotografia.

"Nessas linhas luminosas, nos interessa trazer histórias que fujam ao leque dos discursos conservadores, trazendo à tona olhares periféricos, os desafios da produção em tempos líquidos e a experiência de práticas inventivas e transformadoras que são capazes criar novos protagonismos fotográficos e ir de encontro com os discursos estereotipados", revela Rafael Martins, fotógrafo do Grupo A TARDE e um dos idealizadores do projeto.

Ainda de acordo com Martins, a ideia desta coluna é articular um lugar de encontro para produtores e amantes da fotografia, promovendo conexões com outros espaços de ensino, produção e difusão da fotografia, expandindo a compreensão desta ferramenta/linguagem que faz parte do cotidiano de quase todos os seres vivos dotados de telencéfalo e polegar opositor.

"Interessa-nos olhar primeiramente para nós mesmos: baianos, nordestinos; para nossos vizinhos do norte e centro-oeste, bem como para a pulsante produção d´África e Latino-América e desvendar novas referências que dialogam mais com aquilo que nós somos", declara.

