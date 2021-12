Projeto da prefeitura com clubes beneficia crianças

A partir de novembro, 628 crianças e adolescentes de comunidades de baixa renda entre 7 e 17 anos participarão de atividades em clubes da capital. Convênio foi assinado nesta quinta-feira, 13, entre a prefeitura e 11 entidades.

O prefeito ACM Neto disse que os clubes têm infraestrutura para atender e que o projeto deve ser ampliado. “Crianças e jovens que não teriam condição de pagar para ter aula de futebol, tênis ou natação terão acesso gratuito a tudo isso”.

Como contrapartida, os clubes ganharão desconto de 70% no IPTU. Eles ficam responsáveis por realizar 400 horas de aulas por ano e arcar com transporte, alimentação e vestimenta.

As vagas serão preenchidas por meio dos centros de Referência de Assistência Social (Cras). A ideia é que as crianças e adolescentes frequentem clubes perto de casa. São previstas aulas de basquete, boxe, capoeira, futebol, futsal, ginástica olímpica, handebol, judô, karatê, natação, tênis e vôlei.

As entidades que assinaram o convênio foram: Associação Atlética da Bahia, Associação Cultural e Esportiva Braskem, Centro Espanhol, Clube Bahiano de Tênis, Clube dos Empregados da Petrobras, Clube Recreativo Campomar, Costa Verde Tênis Clube, Esporte Clube Vitória, Esporte Clube Ypiranga, Yatch Clube da Bahia e clube do Banco do Brasil.

“A gente vai evitar que a criança esteja em situação de rua ou de trabalho infantil, por exemplo”, prevê a secretária de Promoção Social, Ana Paula Matos.

