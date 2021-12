Projeto cria 2.535 vagas de estágio

A administração pública estadual está disponibilizando 2.535 vagas de estágio para universitários, por meio do programa Partiu Estágio. Eles receberão uma bolsa-auxílio de R$ 455 mensais e transporte.

O anúncio foi feito, nesta segunda-feira, 10, pelo governador Rui Costa, durante transmissão ao vivo do programa Digaí, Governador, pela rede social Facebook (assista vídeo abaixo).

Segundo o que foi divulgado, o investimento total do governo do estado na iniciativa será em torno de R$ 18 milhões anuais.

Para participar, os estudantes devem se cadastrar no site do Partiu Estágio, a partir desta terça, 11, quando o site entra no ar, até 2 de maio. É necessário ter idade mínima de 16 anos, estar matriculado em um curso universitário na modalidade presencial e ter concluído pelo menos 50% da graduação.

“A partir da meia-noite desta terça-feira, o estudante já pode entrar no site e se cadastrar. Depois de 2 de maio, receberá uma mensagem informando onde deve se apresentar. É mais uma oportunidade para a juventude da Bahia. Partiu estágio para você que deseja uma experiência profissional”, comentou o governador.

Critérios

Terão prioridade no preenchimento das vagas os estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e, em seguida, aqueles que tenham estudado todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada.

Na hipótese de empate entre candidatos, será realizado sorteio eletrônico para a escolha. As vagas não preenchidas pelos universitários que são prioritários serão sorteadas entre os demais cadastrados.

