Projeto converte material reciclado em benefícios no Subúrbio de Salvador

Soteropolitanos agora têm a chance de ganhar créditos ao entregar itens como plástico, papelão e latas de bebidas para reciclagem. A iniciativa é da Casa SO+MA, que inaugurou nesta quinta-feira, 21, sua primeira unidade no Nordeste do programa de recomepensa em troca de materiais recicláveis, no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Os créditos adiquiridos pelos participantes podem ser convertidos em benefícios, que vão desde cursos profissionalizantes a descontos em produtos da cesta básica.

A unidade instalada na Praça da República cadastrou 200 moradores e arrecadou 400 kgs de matérias recicláveis. A expectativa é alcançar 4,5 toneladas no primeiro semestre de 2019. Os resíduos serão coletados pela Cooperguary, cooperativa de Periperi, que pretende aumentar em 30% a sua arrecadação, gerando mais renda para a instituição.

Em apoio ao projeto, a Viva Schin realizará uma ação nos pontos de vendas parceiros em Salvador, incentivando que eles façam a coleta seletiva e funcionem como ponto de entrega de materiais recicláveis para os consumidores. A iniciativa pretende aumentar o engajamento à reciclagem, com brindes exclusivos da Viva Schin.

