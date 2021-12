Projeto contempla a recuperação de 300 escadarias na capital

Trezentas escadarias precárias em cerca de 60 bairros são alvo de um programa de recuperação cuja primeira fase já vem sendo executada em Pernambués, Cosme de Farias, Lobato, Calabetão, Barbalho e Macaúbas. A informação é do prefeito ACM Neto, que anunciou nesta quinta-feira, 31, oficialmente o projeto Degrau Legal, orçado em R$ 16 milhões.

Melhorar a acessibilidade de parte da população de bairros que cresceram desordenadamente é o objetivo dos idealizadores do projeto, que selecionaram os locais com base na densidade populacional e de acordo com o grau de deterioração. Na primeira etapa, foram classificadas as 209 piores escadarias.

Pau da Lima, IAPI, Nordeste de Amaralina e Fazenda Grande do Retiro também estão na lista de reforma. As intervenções preveem a substituição de escadas pré-moldadas por estruturas fixas, com degraus padronizados, implantação de corrimãos, contenção de encostas nas laterais dos acessos, recuperação da rede de drenagem, melhoria na rede pluvial e na iluminação.

Objetivo geral

Durante coletiva na sede da prefeitura, ACM Neto destacou que o programa, além do cunho social, tem foco na mobilidade urbana. "Não se limita apenas a obras grandiosas, com foco no trânsito, mas tem a ver com o deslocamento das pessoas, cuja maioria anda de ônibus", afirmou o prefeito municipal.

Na avaliação do prefeito, cerca de 60% da população da capital deverá ser beneficiada com a iniciativa municipal.

"As pessoas idosas, cuja dificuldade de locomoção é maior, são as que mais sentem com a precariedade das escadarias, que foram construídas improvisadamente", analisa o prefeito.

Para 2016

De acordo com o chefe do Executivo, o município traçou como meta revitalizar mais 300 escadarias no ano que vem. Para 2016, segundo informou Neto, a intenção da prefeitura é alcançar a marca de cerca de mil escadarias reformadas.

"A reforma é uma necessidade que temos há muito tempo. Só quem precisa subir e descer escada toda hora é quem sabe", diz a idosa Lurdes Maria, 64, dos Pernambués. "Nos 40 anos que moro aqui, já vi muito acidente acontecer, com idosos e crianças, principalmente", concluiu.

