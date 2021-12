Projeto Capoeira no Parque gera cartilha educativa sobre o tema

Três anos depois, o toque do atabaque foi o sinal para o começo da segunda temporada do projeto Encontro Infantil Arte e Capoeira no Parque, realizado neste domingo,19, no Parque São Bartolomeu, em Pirajá. Aos poucos, o som ambiente foi formado pelo acréscimo de berimbaus, pandeiros, agogôs e reco-recos, resultado das oficinas de musicalidade para crianças. Guiadas por mestres da capoeira, além de manusear e conhecer sobre os instrumentos, elas ajudaram na confecção de uma cartilha de educação patrimonial.

Depois de pronta, a cartilha vai trazer informações históricas sobre a capoeira. “Ela é o grande diferencial em relação à temporada passada”, conta Franciele Simplicio, organizadora do evento. Sentadas em banquinhos de madeira, as cartilhas foram coloridas por crianças de até 12 anos. Para a maioria, a distração com o lápis de cor foi intercalada com as oficinas.

“Só é para tocar depois do meu comando”, avisa o Mestre Nal, no meio da roda formada pela garotada da Oficina de Samba. O mestre da Associação Cultural de Capoeira Gangara, em São Caetano, ensinou arranjos musicais do atabaque. Com 28 anos de trabalho em oficinas, Nal se orgulha de ter participado da elaboração do projeto. “Para mim, a sociedade tem que passar uma cultura que eleve a moral das crianças”, conclui.

Segundo Mestre Malvina, da Associação de Capoeira Calabar, o motivacional dos meninos foi a fonte de energia para participar do evento. “Hoje, seis e meia da manhã, a gurizada me acordou para pegar o ônibus. No trajeto, só risadas e brincadeiras”, disse. No encontro, ele ministrou a Oficina de Pandeiro. Malvina torce para que as próximas temporadas ocorram em intervalos de tempo mais curtos.

A segunda edição da atual temporada do Encontro Infantil Arte e Capoeira no Parque está marcada para o dia 30 de abril, no Parque de Pituaçu, as atividades começam a partir das 8h.

