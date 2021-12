Projeto busca acabar com 'naturalização' na agressão às mulheres

No Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1999 e celebrado nesta segunda-feira, 25, a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) do bairro de Periperi, lançou a 3ª edição do ‘Projeto Abraço’.

A ação pressupõe que autores de agressões, que já foram responsabilizados, sejam convidados a comparecerem à delegacia e, junto à uma equipe multidisciplinar, participem de rodas de conversa, nas quais se buscará desmistificar o trato da violência contra a mulher como algo naturalizado.

Assistente Social à frente da DEAM Periperi à dez anos, Taís Sacramento, que conduz o projeto desde a 1ª edição, junto a outras duas psicólogas, explica que as reuniões quinzenais se dão a partir de seis encontros em cada ciclo com o objetivo de “fazer com que eles não vejam a violência como algo naturalizado. É preciso assumir o que fizeram para que haja uma mudança de comportamento. A prática puramente punitiva aplicada pelo direito penal brasileiro não tem um impacto na diminuição da reincidência da violência”, diz.

Neste ano, dos sete homens convidados, cinco compareceram. Apesar das ausências, Sacramento confia na efetividade do processo. “Esse indivíduo que comparece, vai impulsionando o processo. Chega no bairro e vai propagando dentro da própria comunidade”. Na DEAM de Periperi foram registradas 3.416 ocorrências este ano. Destas, foram instaurados 2.243 inquéritos.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que reune dados de 2017 e 2018, publicado em setembro deste ano, na Bahia foram registrados 12.458 casos de lesão corporal dolosa e violência doméstica contra mulheres em 2017. Já no ano seguinte o número chegou a 12.342 casos registrados.

Para a psicóloga Arlene Almeida, que também atua no projeto, uma forma de diminuir os números da violência doméstica, além do diálogo, é a compreensão da realidade de vida do agressor para que, a partir daí, medidas sejam tomadas evitando a reincidência.

“Muitas vezes a agressão faz parte de um histórico que o indivíduo acaba reproduzindo. Ele cresceu vendo o pai agredindo a mãe ou a irmã e daí ele dá continuidade àquela violência já naturalizada para ele. Muitas vezes ele reproduz inconscientemente, quando ele vem para um trabalho deste, humanizado, ele passa a ressignificar muitas questões”, explica.

*Sob a supervisão da jornalista Regina Bochicchio

