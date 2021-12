Projeto "Boa Praça" é adiado por conta da chuva

O projeto "Boa Praça", que aconteceria neste fim de semana, no bairro da Graça, em Salvador, foi cancelado devido à chuva que atinge a cidade.

Em nota, a produção do evento informou que, por ser uma operação feita na rua, sem cobertura, acaba sendo inviável com o mau tempo. Com isso, o projeto, que nesta edição teria a temática Carnaval, foi adiado para os dias 27 e 28 de fevereiro, no terreno da Feira da Paróquia, próximo à loja do McDonald's.

Já a edição marcada para acontecer no próximo fim de semana, dias 30 e 31 de janeiro, na Praça Ana Lúcia Magalhaes, na Pituba, está confirmada.

