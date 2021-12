Projeto beneficiará 400 imóveis no bairro da Liberdade

Cerca de 400 casas do bairro da Liberdade serão reformadas por meio do programa municipal Morar Melhor. A ordem de serviço foi assinada na manhã deste sábado, 24, pelo prefeito ACM Neto, na presença de moradores, vereadores, secretários e líderes comunitários.

O bairro é o terceiro a receber o programa. A primeira localidade foi Nova Constituinte, seguida pelo Bairro da Paz. Conforme o prefeito, neste primeiro ano do programa, 20 mil imóveis serão reformados. "Mas pretendemos chegar a 100 mil casas de família nos próximos cinco anos", disse Neto.

Serão realizados serviços de pintura e reboco da fachada, troca de esquadrias de portas, janelas, portões e venezianas, instalações sanitárias, além de recuperação ou troca dos telhados.

"Quem vai definir o que deve ser feito em sua casa será o próprio morador, dentro do limite de investimento de R$ 5 mil destinada para a reforma de cada unidade", diz o prefeito.

Mão de obra

Em cada bairro, a prioridade da mão de obra para realizar as reformas será dos trabalhadores locais, segundo afirmou a vice-prefeita Célia Sacramento, que também esteve presente no evento.

"É uma forma de gerar emprego e renda para os moradores dos bairros, além dos benefícios da reforma", constata.

Satisfeito com o programa, o aposentado Ananias Vilas Boas, que mora na Liberdade há 60 anos, disse que, "finalmente", sua residência centenária passará por uma "boa reforma".

"A casa tem 110 anos e muito tempo sem reforma. As paredes estão rachadas e os quatro quartos estão sem portas. Colocamos um lençol para dar privacidade", conta Vilas Boas.

Para o também aposentado Álvaro Conceição, morador antigo do bairro, essa é uma grande oportunidade de melhorar as condições de sua casa. "Dinheiro de aposentado não dá para fazer reforma. Meu telhado está todo acabado, tem as janelas, pintura, um monte de coisa para reformar".

