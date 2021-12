Projeto "Bandeirão da Copa" tenta recorde em 2014

O Centro Educacional Santa Rita, localizado no bairro de Roma, inicia na manhã desta terça-feira, 4, a torcida pela seleção brasileira na Copa do Mundo.

A partir das 9h, cerca de 300 estudantes, acompanhados pelos pais, participam da abertura oficial do "Bandeirão da Copa", projeto realizado pela instituição há 28 anos.

Durante a execução do projeto, a escola arrecada tecidos doados pela comunidade e por empresas parceiras para a costura da bandeira. Na última edição, foram 2,5 mil metros de tecido. Em 2014, a expectativa é que a bandeira bata o recorde do projeto, com uma extensão de três mil metros.

A bandeira vai colorir as ruas da Cidade Baixa, do Bonfim até a avenida Dendezeiros, no dia do primeiro jogo do Brasil na Copa, para enviar boas energias ao time.

adblock ativo