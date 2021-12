Projeto anuncia alunos da rede pública escolhidos

Os 20 estudantes do 8º ano da rede municipal de ensino de Salvador selecionados pelo projeto cultural Era Uma Vez... Brasil foram conhecidos, na noite desta terça-feira, 6, em um evento no Teatro Gregório de Mattos (praça Castro Alves).

Após seis meses de atividades, o programa chegou à fase final com a escolha do grupo que viverá aventura cultural em Portugal, no mês de novembro, tendo como cicerone o escritor Laurentino Gomes, autor do best- -seller 1808 e convidado do projeto.

Estarão, ainda, o professor Elson Alves, da Escola Municipal 2 de Julho, e outros alunos de Mata de São João (BA), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Novo Horizonte (SP) e Belo Jardim (PE).

Selecionados

Os alunos selecionados são: Júlia Bianca de Oliveira, Vanusa Santos de Jesus e Larissa Aparecida Bairon da Silva Sena (da Escola Municipal 2 de Julho, no Trobogy); Jayne Maria dos Reis Magalhães e Péricles Silva dos Santos (da Escola Municipal Prof. Alexandre Leal Costa, em Nazaré); Natan Silva Souza dos Santos (da Escola Municipal Alfredo Amorim, na Ribeira); Emanuel Inácio Ferreira Pita (da Escola Municipal Almirante Ernesto de Mourão Sá, em Paripe).

E, ainda, Eduarda Dalco de Oliveira, Samela Maria Neves dos Santos e Rogério Rodrigues dos Santos (da Escola Municipal Amélia Rodrigues, no Tororó); Marcos Franco Cardoso e Gabriela de Cerqueira Portugal (da Escola Municipal Manoel Henrique da Silva Barradas, em Ilha Amarela); Filipe dos Santos Reis (da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo, em São Cristóvão); Ana Gabriela Dourado Teixeira de Souza, Hellen Rosa de Oliveira e Júlia Casé Magalhães Passos (do Colégio Militar de Salvador, na Pituba).

Completam a lista Adria Chagas da Anunciação Brito (da Escola Municipal Elysio de Athayde, em Cajazeiras): Érica Silva de Santana (da Escola Municipal Teodoro Sampaio, em Santa Cruz); Verena de Farias Sena (da Escola Municipal Olga Figueiredo de Azevedo, no Matatu) e Bruna Beatriz C. Souza (da Escola Municipal Pirajá da Silva, Liberdade).

adblock ativo