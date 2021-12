Projeto ambiental movimenta Stella Maris

Conservação da biodiversidade, reutilização de resíduos, esportes, segurança no mar, saúde e bem-estar foram os temas levados ao público que foi conferir as atividades do projeto Passando o Rodo nas Praias, cuja 6ª edição foi realizada na manhã deste sábado, 12, em Stella Maris.

Concebido com a ideia inicial de promover a limpeza nas praias, o projeto agregou uma programação que reuniu atividades esportivas (surf, corrida, caminhada, slackline), oficina de salvamento no mar, exposição de animais da fauna costeira, orientações de saúde e reciclagem de resíduos.

Coordenadora do programa de gestão e educação socioambiental do projeto, a bióloga Carla Circenis disse que a ação tem o cunho de tentar contribuir para a conservação dos ecossistemas das praias, oceanos e mares, por meio da mobilização da sociedade.

"A coleta de lixo é um chamariz. A intenção é despertar a conscientização das pessoas sobre a necessidade de preservar o meio ambiente", explicou. "E um dos maiores problemas, além da poluição das embarcações, é o lixo do continente que vai para o mar", acrescentou.

Biodiversidade

Entre os estandes montados na praia, um dos que mais chamaram a atenção das crianças foi o da exposição de espécies empalhadas da fauna costeira entre Salvador e Mangue Seco, como répteis (cobras, pequenos jacarés e lagartos), anfíbios, aves e mamíferos.

Acompanhado pelo pai, o pequeno Caio Martins, 9 anos, ficou impressionado ao conhecer de perto exemplares antes vistos só na televisão. "É muito legal poder chegar perto, mesmo eles estando empalhados, para aprender um pouco mais sobre os bichos", disse.

A exposição foi organizada pelo Centro de Ecologia e Conservação Ambiental da Universidade Católica do Salvador, sob a coordenação do biólogo e professor Moacir Tinoco. "Fazemos esse monitoramento dos animais do nosso litoral, sobretudo das espécies ameaçadas, para entender o quanto a degradação ameaça a biodiversidade", informou o professor

Salvamento

Coordenada pelo salvamar Raoni Silva, a oficina de resgate no mar levou aos banhistas noções básicas de salvamento aquático. Somente no trecho de Jardim de Alah a Ipitanga, os profissionais realizam cerca de 1.500 resgates por ano.

"Esse é um tema tão importante que deveria ser abordado nas escolas, já que Salvador é uma cidade litorânea, com muitos pontos perigosos", apontou. "As principais vítimas são crianças, adolescentes e adultos alcoolizados", completou.

