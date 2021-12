Projeto Afro Hip Hop reúne arte, cultura, moda e conhecimento

Um evento cultural que reúne música, moda, dança e poesia, poderá ser conferido neste domingo, 12, a partir das 15h na Casa Preta Espaço de Cultura, localizada no bairro Dois de Julho, em Salvador. Com entrada gratuita, o projeto Afro Hip Hop nasce com o intuito de resgatar a memória das lutas e conquistas das classes populares.

Na ocasião, o músico Jad Venttura mediará um bate papo sobre músicas produzidas a partir de elementos africanos com Fabricio Mota, que é professor de história da música negra, músico e produtor da banda IFÁ Afrobeat, e Anne Rodrigues, professora da história da diáspora moderna social, cultural e política e produtora da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas(INNPD).

Logo após, a construção da indústria de moda voltada para o hip hop será contada através da exibição do filme "Fresh Dressed", que posteriormente será discutido com o proprietário da loja Afreeka, Rangel Santana. O encerramento do evento ficará por conta do DJ Jarron que promete um repertório bastante animado.

