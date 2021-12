Projeto 0721 leva música clássica a ônibus de Salvador

Já pensou em desembolsar R$ 3,60 para assistir a um espetáculo de música clássica? Se a proposta pareceu interessante, saiba que além do preço acessível – referente a uma passagem de ônibus –, o concerto acontece dentro do coletivo da linha 0721, que faz o percusso Campo Grande – Nordeste de Amaralina.

A apresentação, comandada por jovens do Projeto 0721, anima os passageiros três vezes por semana, sempre a partir das 18h. Segundo a percussionista do grupo, Paola Guimarães, de 19 anos, a banda se apresenta, geralmente, às segundas, quartas e sextas-feiras.

Paola conta que já se tocava no coletivo com os amigos antes de formar o projeto. “A música era uma forma de nos distrair do estresse diário do congestionamento”, revela.

Foi nesse clima de relaxamento que, no ano passado, a produtora musical Patrícia Salviano presenciou estes jovens musicistas em ação no coletivo.

Me sinto confortável, pois as músicas me fazem recordar de momentos bons com a minha família e os meus amigos Me sinto confortável, pois as músicas me fazem recordar de momentos bons com a minha família e os meus amigos

“Ouvir música clássica no ônibus foi o suficiente para aliviar meu estresse”, conta Patrícia que, após conhecer o som dos garotos, resolveu produzí-los e transformar o grupo em banda que, por causa do nome da linha, veio a se chamar Projeto 0721.

Reações de encantamento como a de Patrícia são comuns entre os passageiros que presenciam às apresentações do Projeto 0721 nos ônibus. A emprega doméstica Rosângela Oliveira revelou que sente uma “segurança na alma” quando escutou as canções da banda.

“Me sinto confortável, pois as músicas me fazem recordar de momentos bons com a minha família e os meus amigos”, disse.

Apresentações

O sucesso do Projeto 0721 foi tamanho que chamou a atenção dos proprietários do restaurante Chez Marriane, localizado no bairro do Rio Vermelho.

“O grupo é diferente, ou seja, eles tocam música brasileira e internacionais com os instrumentos clássicos e ficou lindo”, contou o francês Olivier Mouligneaux, que é dono do restaurante.

O Projeto 0721 se apresenta no local, quinzenalmente, às quintas-feiras, a partir das 20h30. O ingresso é adquirido no local e custa R$ 10.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

Grupo promove concerto erudito gratuito a cada viagem da linha (Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE)

adblock ativo