Projétil atinge sala do Ifba no Barbalho e assusta alunos

Estudantes e funcionários do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), no Barbalho, em Salvador, tomaram um susto esta semana. Isso porque, na tarde da última terça-feira, 28, um projétil atingiu uma sala da unidade de ensino no momento em que estava sendo ministrada uma aula de manutenção |||, do curso de mecânica. Ninguém ficou ferido. O disparo foi efetuado do lado de fora do instituto.

"O projétil entrou pela janela, bateu no teto e caiu no chão. Depois, o professor o recolheu, encerrou a aula e fez uma ocorrência interna", relatou o diretor-geral do campus, o professor Albertino Nascimento. Conforme ele, a munição será encaminhada para Polícia Civil. O diretor também informou que o caso foi comunicado para a Polícia Federal, responsável pela segurança do Ifba.

O pai de um aluno afirma que a munição caiu em cima de uma carteira vazia, após bater no teto. O homem também disse que foi informado que o tiro que adentrou a sala foi executado durante uma suposta ação da polícia.

"Isto não pode continuar assim. Um procedimento policial na área, com deflagração de tiros na proximidade de um instituto de ensino é o fim da picada para o profissionalismo policial e a segurança de inocentes", lamentou o homem, que preferiu não se identificar.

O pai do estudante ainda atribui o caso à insegurança no bairro. "A região do Barbalho é um área bastante complicada. Meu filho está cursando o terceiro ano e, neste período, já foi assaltado três vezes. Da última vez foi agredido com uma cotovelada na boca", disse.

Em nota, a Polícia Militar disse que a segurança na região do Ifba, feito pela 2ª Companhia Independente da PM, está sendo reforçado com policiamento ostensivo a pé, das 7h às 19h, além da utilização de viaturas em pontos estratégicos.

"A Polícia Militar orienta que os alunos e funcionários da instituição que observarem suspeitos, ou ações delituosas no local, liguem para o 190 e informem a situação. É importante também que registrem a queixa na delegacia da área, pois o policiamento é estabelecido de acordo com a mancha criminal", informou a PM, por meio de comunicado.

Criminalidade nas proximidades do IFBA preocupa população (Foto: Divulgação)

adblock ativo