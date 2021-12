Programas de férias unem diversão e aprendizado

Conciliar o período de férias do trabalho com as férias escolares dos filhos é o desejo de muitos pais. O problema é que nem sempre isso é possível e a situação fica ainda mais complicada para aqueles que não contam com a opção de enviar as crianças e adolescentes para ficar sob os cuidados dos avós no interior ou na casa de praia dos primos.

Para evitar que eles passem a maior parte do período das férias jogando videogame, de olho no celular, ou no ambiente frio dos playgrounds, alguns desses pais têm buscado alternativas menos tecnológicas e mais lúdicas e divertidas para seus rebentos.

A auditora fiscal do estado Márcia Carvalho Leite, 43, resolveu colocar o filho, Arthur Leite, de 8 anos, em um programa de férias que acontece dentro da própria escola onde o garoto estuda, o Colégio Marista Patamares.

Promovido pela Sport For Kids – empresa especializada na gestão de atividades físicas e esportivas para crianças em ambientes de aprendizagem – o programa começou no dia 12 de dezembro e encerrou na última sexta-feira, 30.

“É um programa voltado para crianças de 4 a 12 anos e não é restrito aos alunos do Marista”, explica o diretor da empresa, Bruno Maia. O custo por criança foi de R$ 485 e havia também a opção de Day Use, no valor de R$ 55. “Ao invés do caderno, lápis e borracha, eles utilizaram esse período para jogar futebol de sabão, brincar na ponte flutuante, de slackline e caça ao tesouro”, explica.

Outra opção oferecida pela empresa é o programa de férias realizado dentro de grandes condomínios. O Le Park, localizado na Avenida Paralela, por exemplo, contratou 40 dias do serviço, entre os meses de dezembro e janeiro.

“Esta modalidade tem a vantagem dos pais não precisarem se preocupar com deslocamentos. Enquanto eles trabalham, as crianças se divertem em casa mesmo”, acrescenta o diretor da Sport for Kids.

Acampamentos

As colônias e acampamentos de férias também estão entre as alternativas para os pais que não conseguiram tirar férias junto com os filhos. O Arraial Uniser realizará, em janeiro, duas temporadas – de 2 a 15 e de 17 a 26– voltadas para crianças entre 5 e 15 anos.

Situado a 10 km do aeroporto, o clube-sítio onde ocorre a colônia de férias conta com 16 mil m² de área verde e as atividades contemplam esportes, campismo, jogos de mato e lanterna, tirolesa, gincanas, além de oficinas de arte, música e dança.

De acordo com uma das organizadoras do evento, a psicóloga Lucy Lyns, nesse período, o uso de eletrônicos é proibido e as crianças só se comunicam com os pais por meio de cartas.

“Esse é um momento importante para que eles façam novas amizades, troquem experiências e apren dam a desenvolver tarefas de forma independente”, diz Lucy. Os pais acompanham as atividades por meio de um blog, que é atualizado diariamente.

Localizado em Camaçari, o acampamento de férias Mundo da Lua terá três temporadas em janeiro – de 4 a 9, de 9 a 15 e de 15 a 22 – voltadas para pessoas de 6 a 16 anos. Entre as diversas atividades realizadas está o projeto Master Chef, que segue o mesmo formato do programa original.

“É realizado com o acompanhamento de um chef profissional e eles aprendem a cozinhar e utilizar diversos tipos de alimentos”, diz o responsável pelo escritório de vendas da empresa em Salvador, Daniel Viana.

Saiba mais sobre os programas

Arvorar nas Férias

Desenvolvido pelo projeto Arvorar Jovem, a ideia é aproveitar o período de férias para conhecer mais sobre a cidade, fazer amizades e trocar experiências. Valor: R$ 360. Contato: 71-992607714

Arraial Uniser

O acampamento fica a 10 km do aeroporto. A próxima temporada acontece entre 2 e 15 de janeiro e é voltada para pessoas de 5 a 15 anos. Valor: R$ 3.690,75 (à vista) e R$ 3.885,00 (3x no cartão). Contato: 71-9889-0567

Sport For Kids

A empresa realizará um Acampamento Urbano entre os dias 9 e 12 de janeiro na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Piatã. É voltado para pessoas de 5 a 14 anos. Valor: R$ 680. Pode ser parcelado no cartão de crédito em até três vezes. Contato: 71-30457777.

Mundo da Lua

Situado em Camaçari, o acampamento terá três temporadas em janeiro. É voltado para pessoas entre 6 e 16 anos. Entre R$ 1.450 e R$ 1.890. Contato: 3033-4715

