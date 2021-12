Programação para o aniversário de Salvador será apresentada nesta segunda

A programação para o aniversário de Salvador, que completa 469 anos no dia 29 de março, vai ser apresentada nesta segunda-feira, 19, às 15h, no Teatro Gregório de Mattos, no Centro da cidade.

Entre as ações previstas, estão a inauguração do primeiro Hospital Municipal, construído em Boca da Mata, e a ordem de serviço para início das obras do BRT. O planejamento prevê entregas até o mês de abril.

