Programação neurolinguistica será tema de evento em Salvador

Evento onde o principal objetivo é conectar e inserir pessoas ao universo da Programação Neurolinguistica, a 'Semana Conect PNL' acontece na capital baiana entre os dias 23 de agosto a 5 de setembro. As palestras centrais ocorrerão em uma das sedes da empresa, às 19h, no auditório do EDF. CEO Salvador Shopping.

Ao todo, o evento promete 15 dias de aprendizado da área da Neurolinguística (PNL), ferramenta que permite compreender melhor como são construídos os pensamentos, desejos e a raiz dos comportamentos humanos. As incrições para a 'Semana Conect PNL' podem ser feitas através do site

Na programação serão abordados os seguintes temas: “Desperte o Gigante Dentro de Você”, (Abertura da Semana com live via instagram), “O poder da Mudança: Como se Autoprogramar para Realizar”, “O Segredo da Alta Performance nos Relacionamentos”, “O Poder da Mulher Como Agente de Transformação”, “Vou falar em público, e agora?”, “Sonhos Metas e Objetivos”, entre outros.

