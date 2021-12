Programação natalina encerra neste final de semana no Campo Grande

A iluminação e decoração natalina da Praça Dois de Julho, no Campo Grande, serão retiradas neste domingo, 27. As atividades serão finalizadas para que seja iniciada a montagem da estrutura de carnaval.

Nesta sexta-feira, 25, será realizado o show de luzes natalinas e uma apresentação da Guarda Civil Municipal (GCM). O evento tem início as 18h. Para a felicidade das crianças, o parque de brinquedos infláveis, que conta com castelão pula-pula e piscina de bolinhas, espaço baby, touro mecânico e guerra de cotonetes, será mantido no local até o domingo.

O local conta segurança reforçada da GCM, banheiros e com 150 vagas Zona Azul. Os motoristas pagarão os mesmos valores de R$3 por 2h, R$6 por 6h, e R$9 por 12h. Além disso, eles podem escolher entre pagar por meio de um dos seis aplicativos Zona Azul Digital ou a um dos guardadores credenciados.

adblock ativo