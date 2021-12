Programação natalina de Salvador terá espetáculos e vinte praças iluminadas

A decoração natalina de Salvador foi entregue ao público nesta segunda-feira, 18, com solenidade na Praça 2 de Julho, no Largo do Campo Grande, às 18h. O evento contou com as presenças do prefeito ACM Neto e do vice, Bruno Reis, além de outras autoridades.

Coordenada pela Diretoria de Iluminação Pública (Dsip), ligada à Secretaria de Ordem Pública (Semop), a programação gratuita e aberta ao público acontecerá até o dia 6 de janeiro.

Durante os dias de comemoração, serão 20 praças iluminadas, 6,2 milhões de microlâmpadas em LED nas ruas, 500 árvores enroladas, cerca de 750 peças luminosas em postes e mais de 600 horas de iluminação. Haverá ainda mais de 100 horas de espetáculos e apresentações natalinas em diversos locais da cidade, em especial nos pontos turísticos.

Decoração especial

Na Cidade Baixa, o Roteiro da Fé conta com uma decoração especial na Praça Irmã Dulce e Bonfim. Locais como o Terreiro de Jesus, Ribeira e as praças Ana Lúcia Magalhães (Pituba), Imbuí, Largo do Tanque e da Matriz, em Valéria, além de grandes avenidas, a exemplo da Afrânio Peixoto (Suburbana), Mário Leal Ferreira (Bonocô), Vasco da Gama e Oceânica, as praças Ana Lúcia Magalhães, da Dinha, da Sé, Irmã Dulce e São Marcos também recebem peças luminosas.

Mais uma vez, o Campo Grande será o palco principal da programação. Em 2018, mais de 600 mil visitantes passaram por lá. Por isso, a praça contará com atrações especiais e vários pontos chamados “instagramáveis”, para que as famílias possam registrar o momento.

