Programação natalina de Salvador contará com show de drones

Na manhã desta quinta-feira, 31, a prefeitura de Salvador apresentou a imprensa os investimentos e as ações de Natal para a capital. A entrega da iluminação será feita no dia 15 de novembro e a partir de então, haverá programação cultural na cidade até o dia 6 de janeiro. A grande novidade para 2019, inédita no Brasil, serão as apresentações de 300 drones em seis pontos da cidade.

Entre as novidades natalinas deste ano está a implantação de uma Vila de Natal, da Casa de Papai Noel e uma catedral de luz e som. Haverá ainda um ornamento feito com garrafas pet em parceria com a Limpurb; será a maior árvore de produtos recicláveis do Brasil, mostrando o comprometimento ecológico da cidade.

“O natal do ano passado foi o mais bonito da cidade; 2020, porém, terá a programação de natal mais completa que a prefeitura já preparou em todos os tempos. Isso vem com um propósito de fazer o maior verão de todos os tempos, mantendo Salvador super ocupada e energizada entre o final de 2019 e início do ano que vem.” afirma o prefeito ACM Neto.

Ainda com a proposta integrativa de todos os órgãos e pontos da cidade, a iluminação contemplará também as áreas periféricas. Serão 6, 2 milhões de micro lâmpadas em LED, 500 árvores enroladas e mais de 600 horas de espetáculos luminosos em vários pontos da cidade.

Júlio Magalhães, diretor de iluminação, reitera “Teremos, no Campo Grande, atrações diárias. Será uma atração por dia, ao longo desses 50 dias. 30 escolas municipais irão compor a programação com apresentações de dança, música”. Essas ações serão viabilizadas pela Secretaria de Promoção Social, que trará a público apresentação de moradores de rua.

Show de drones

Uma grande novidade vai valer para o natal e para a virada: pela primeira vez, no Brasil, 300 drones irão compor algumas das apresentações mais esperadas. De forma gratuita, serão seis shows espalhados pela cidade de Salvador, entre o Bonfim e a cidade baixa. Os locais ainda não foram definidos, pois esperam autorização da ANAC, órgão responsável pela viabilização aérea. O Farol da Barra, porém, é um dos pontos confirmados.

