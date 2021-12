Programação intensa celebra a memória dos finados

Cerca de 20 mil pessoas participaram da Semana de Evangelização do Cemitério do Campo Santo, na Federação, pelo Dia de Finados. As orações iniciaram-se na manhã da última segunda-feira, dia 26. Nesta segunda, 2, as atividades da Arquidiocese de São Salvador da Bahia estão programadas para o período das 6h30 às 16h.

A Santa Missa pelos falecidos, que acontecerá às 9h desta segunda e será presidida pelo bispo-auxiliar D. Gilson Andrade da Silva, contará com a participação da Irmandade da Santa Casa da Bahia.

Às 11h, ocorre a Oração Inter-Religiosa, com a participação de representantes de diversas religiões. Das 13h às 16h, serão realizadas três missas pelos falecidos.

Segundo informações da assessoria de comunicação da Santa Casa, para a programação especial o cemitério passou por um processo de requalificação que trouxe melhorias para a área externa, capela e administração. O projeto de sinalização também foi revisado e modernizado.

Durante a semana passada, funcionários e prestadores de serviço do cemitério se uniram a membros da comunidade em celebração presidida pelo cônego e capelão do Campo Santo, Lázaro Muniz.

Naquela oportunidade, os visitantes puderam conhecer o Circuito Cultural, durante a palestra intitulada O Olhar do Artista sobre a Morte, ministrada pela museóloga da Santa Casa de Misericórdia, Jane Palma.

A missa em memória dos que morreram prematuramente e/ou de morte violenta foi celebrada na última quinta-feira. Na sexta-feira, a programação contou com missa em homenagem aos bispos, presbíteros e diáconos falecidos.

A Festa de Todos-os-Santos foi celebrada no Terreiro de Jesus, no sábado. As missas dominicais do Domingo de Todos-os-Santos foram realizadas às 7h30 e 15h30, na Capela do Campo Santo.

