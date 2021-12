Programação híbrida homenageia profissionais da saúde no 2 de julho

As comemorações do 2 de Julho, pela Independência da Bahia, este ano, acontecem entre os dias 1º e 5 de julho, com o tema "A Chama da Esperança" e uma homenagem aos profissionais da saúde pelo enfrentamento à pandemia. O marco histórico completa 198 anos.

No dia 1º, às 9h, será lançada a campanha #Meu02Julho, pelo perfil da Fundação Gregório de Mattos (FGM) no Instagram (@fgmoficial) por meio de vídeos de personalidades.

Além disso, haverá a exibição do filme "Dois de Julho: Um Sonho de Liberdade" no projeto #ConexãoFGM, no canal da fundação no YouTube, além do projeto "Brincando com o 2 de Julho", onde jogos de tabuleiro temáticos estarão disponíveis no site da FGM.

"Ano passado, foi um sucesso. Alguns professores utilizaram esses jogos em sala de aula e que tiveram grande adesão dos alunos. O 2 de Julho virtual é para deixar essa chama acesa, essa lembrança história'', afirmou a gerente de patrimônio cultural da FGM, Gabriella Melo.

O auge acontece no dia 2, às 8h, no Largo da Lapinha, com a presença do prefeito da capital, Bruno Reis, o governador da Bahia, Rui Costa, e outras autoridades.

A cerimônia terá acesso permitido apenas para profissionais da imprensa e será sem aglomerações. Durante o hasteamento das bandeiras, o casal de caboclos estará vestido pelo artista plástico João Marcelo.

A pira do fogo simbólico será acesa, na sequência da programação, por dois profissionais de saúde, representando a luta dos baianos contra a pandemia.

"Temos que sempre comemorar e lembrar para as novas gerações. Estamos trazendo esse elemento contemporâneo da pandemia para dialogar com a festa, trazendo o passado, presente e torcendo pelo futuro, sem Covid-19, quando iremos comemorar no ano que vem'', disse o presidente da FGM, Fernando Guerreiro.

*Sob a supervisãoda editora Meire Oliveira

