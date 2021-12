Programação gratuita marca Dia do Trabalho Doméstico

Começa nesta quarta-feira, 23, no Shopping Piedade, a 5ª Semana de Valorização do Trabalho Doméstico. O evento, realizado pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre), segue até sexta, 25, com atendimento à população das 9h às 20h.

A programação conta oferta de serviços gratuitos como orientação trabalhista e previdenciária, emissão de carteira de trabalho, inscrição em cursos de qualificação profissional e cadastro do trabalhador autônomo no Sinebahia-Patra, entre outros.

Além disto, uma série de minipalestras vai promover debates sobre a Emenda Constitucional 72 - que igualou parte dos direitos dos trabalhadores domésticos aos dos demais - e assédio moral nas relações de emprego doméstico.

Programação conta com oferta de serviços e minipalestras. Foto: Raul Golinelli | GovBA

No dia da abertura, às 14h, a Setre e o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconomicos (Dieese) promovem o lançamento do estudo estudo Condições e Contradições do Emprego Doméstico na Bahia.

As atividades gratuitas marcam a passagem do Dia do Trabalho Doméstico, comemorado no domingo, 27, e são abertas a todos os interessados.

adblock ativo