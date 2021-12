Programação esportiva marca Dia do Trabalho no Sesc

Milhares de pessoas participaram, nesta quarta-feira, 1º, da tradicional festa do Dia do Trabalho no clube do Serviço Social do Comércio (Sesc), em Piatã. A programação incluiu shows, atividades recreativas e prática de esportes.

Com uma trégua da chuva, a piscina foi o equipamento mais procurado pelos participantes da festa que reúne, anualmente, cerca de dez mil pessoas. Além de futebol, frescobol e vôlei, foram oferecidas oficinas de dança, penteado afro e bijouterias. As atividades foram encerradas à tarde com show da banda Filhos de Jorge, revelação do último Carnaval e dona do hit Ziriguidum.

Participando pela primeira vez do evento, o zelador Danilo dos Santos, 27, levou a família para aproveitar o feriado no local. Enquanto os gêmeos Guilherme e Gregori, de 4 anos, brincavam na grama, ele e a esposa, a comerciária Simone dos Santos, 26, aproveitaram para descansar.

"Chegamos aqui cedo e só vamos sair quando acabar. Não é todo dia que temos um espaço deste para passar um dia em família", disse Danilo, que pretende participar do evento nos próximos anos.

Diversão - O mergulhador Antônio Clodomirdes de Lima, 46, contou que foi ao local para jogar frescobol com amigos, mas não deixou de aproveitar as outras alternativas oferecidas pelo evento. "O churrasco e a piscina são os principais atrativos da festa. Todo ano eu venho de Mar Grande só para participar", disse.

A baiana de acarajé Teresa Conceição, 60, afirmou que trabalha no evento há 15 anos e que esperava um público mais numeroso. "Acho que a expectativa de chuva afastou as pessoas. Nos anos anteriores, a lotação do clube é bem maior".

O vigilante Cipriano Reis, 42, pratica frescobol há 15 anos e contou que foi ao evento praticar o esporte com outros adeptos da modalidade. "O legal da comemoração aqui é a variedade de atividades esportivas", afirmou.

