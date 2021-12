Programação especial marca Festa de Santa Luzia nesta sexta

A festa de Santa Luzia, padroeira dos oftalmologistas e protetora da visão, contará com uma programação especial nesta sexta-feira, 13. Os fiéis poderão homenagear a santa durante todo o dia na Igreja Nossa Senhora do Pilar e Santa Luzia, no Comércio.

As primeiras missas do dia começam às 6h e às 8h. Já às 10h, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Estevam dos Santos Silva Filho, presidirá a Missa Festiva, que será seguida de procissão com a imagem de Santa Luzia pelas principais ruas do Comércio, retornando para a igreja. A programação segue com missas às 15h e às 17h. Em memória dos devotos já falecidos, no sábado, 14, será celebrada uma missa às 9h.

Para quem não sabe, na Igreja, localizada no Comércio, há uma gruta onde a água mina desde o século 17, quando o templo ainda era uma pequena capela. A fonte é procurada pelos devotos da santa, que lavam os olhos, ou levam para casa em garrafas.

Santa Luzia

Nascida em uma família rica e cristã, na cidade de Siracusa – Itália, no ano de 283, Luzia era considerada como uma das jovens mais belas do local. Após perder o pai, ela cresceu sob os cuidados da mãe, que sofria de graves hemorragias. Durante uma missa, a jovem pediu ao Senhor que a mãe ficasse curada e foi rezar junto à imagem de Santa Águeda. No mesmo instante, a cura aconteceu.

Por serem cristãs, mãe e filha foram denunciadas ao prefeito de Siracusa. Luzia foi torturada para que renegace a fé em Jesus Cristo. Os soldados chegaram a arrancar os olhos dela, mas no mesmo instante, na face de Luzia, brotaram outros olhos. Vendo que nada a fazia renegar a fé em Jesus Cristo, mandaram degolar a menina.

Era 13 de dezembro de 304. A partir deste dia teve início a devoção à Santa Luzia, primeiro na Itália e depois por toda a Europa. Atualmente ela é conhecida como a “Santa da Visão”.

