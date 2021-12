Programação do Fórum Mundial abre espaço para crianças

Públicos de todas as idades estão contemplados na programação do Fórum Social Mundial, realizado em Salvador. Promovendo a reflexão coletiva através da troca de experiências, o evento traz atividades específicas para crianças por meio do Forinho Social - "O futuro Começa Agora - Resistir é Criar, Resistir é Transformar"..

A programação inclui espaço para poesia, contação de histórias, biblioteca, brinquedoteca, apresentações musicais, artes livres e oficinas (educação para o trânsito, biscuit, libras, pintura, vídeo) e recreação. As ações estão sendo realizadas no Instituto Social da Bahia, em Ondina.

Membro da organização do evento, a pedagoga Eliana Neiva Brito ressalta que a capital baiana saiu na frente ao incluir o público infantil na programação do Fórum. “Os pequenos acabam imergindo da mesma temática que esta sendo discutida durante as atividades. São abordagens sobre inclusão, visão de mundo, questões sociais, e acima de tudo, sobre como somos diferentes e ao mesmo tempo iguais em direitos”, ressaltou a educadora.

