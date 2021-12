Programação do Dia da Consciência Negra movimenta Salvador

Salvador recebe nesta quinta-feira, 20, uma série de ações e uma programação cultural diversificada para celebrar o Dia da Consciência Negra.

Uma das primeiras ações foi a lavagem da Estátua Zumbi dos Palmares, na Praça da Sé, às 10h, com a participação de representantes de diversas entidades ligadas ao Movimento Negro. Já a partir das 14h, a Marcha da Consciência Negra ganha as ruas do centro da cidade, no percurso entre o Campo Grande e a Praça da Sé, com o tema "20 anos sem Lélia Gonzalez".

Promovida pela Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen), a marcha espera reunir cerca de seis mil pessoas para homenagear a ativista negra Lélia Gonzalez, graduada em história, geografia e filosofia e doutora em antropologia, além de autora do livro "Lugar de negro" (1982).

"Ela participou ativamente da construção do Movimento Negro e agora homenageamos os 20 anos de morte de uma grande guerreira. Quando as mulheres brancas queimaram os sutiãs em busca de espaço de trabalho, as negras já trabalhavam e não tinham sutiã", compara Cristiano Lima, um dos organizadores da marcha e representante da executiva estadual da Conen.

Segundo Cristiano, esta é a marcha mais antiga do Brasil, iniciada em 1979. No ano em que completa 35 anos de existência, a manifestação busca incentivar cada vez mais os jovens a irem ás ruas para exigir o fim do racismo e da violência contra os negros.

"Esta marcha estimulou outros grupos sociais a irem para a rua denunciar o racismo. Para a gente, a festa, a música e a dança não são uma perspectiva de diversão, mas também de indignação. Esta não é apenas uma celebração, mas sim o recrutamento de negros e negras para a luta. Hoje nós temos uma juventude mais negra, em relação à consciência dos seus diretos. Essa consciência perpassa pela atitude que poucos tiveram em 1979 e que milhares têm hoje", ressalta Cristiano.

Outro movimento que já entrou no calendário do Dia da Consciência Negra é a 14ª edição da Caminhada da Liberdade, que sai às 15h do Curuzu em direção ao Centro Histórico. Além de lembrar a trajetória de Zumbi dos Palmares, este ano o evento homenageia o ator e ativista Mário Gusmão (1928-1996), que também foi tema de uma mesa redonda na última terça, 18.

A caminhada é realizada pelo Fórum de Entidades Negras da Bahia e pretende reunir durante o percurso milhares de participantes e entidades, como o Ilê Aiyê. O objetivo é relembrar a história do ator, considerado uma das mais importantes referências para o cenário cultural e político brasileiro, especialmente para o Movimento Negro baiano.

Shows

O Pelourinho também contará com apresentações gratuitas para celebrar a data, que acontecem simultaneamente nas ruas e largos do Centro Histórico como parte do III Encontro das Culturas Negras.

A festa começa às 20h, com os cortejos do Afoxé Filhas de Gandhy e do grupo Maracatu Santo Antônio, que desfilam pelas ruas do local. No Largo Tereza Batista, o bloco Afro Bankoma dá início aos shows com a participação da banda Didá e da cantora Graça Onasilê, assim como o percussionista Gabi Guedes leva convidados ao Largo Pedro Archanjo, seguido pela apresentação de Dão e a Caravanablack, às 22h.

O III Encontro das Culturas Negras reúne música, ações poéticas, exposições, dança, cinema e teatro em diversos espaços culturais de Salvador e do interior do estado. Para ampliar e aprofundar o debate sobre o mês da Consciência Negra, um seminário sobre as políticas culturais destinadas à área será realizado nesta sexta-feira, 21, às 14h, no Complexo Cultural dos Barris. Confira a programação completa aqui.

Turbantes

Um dos acessórios marcantes da tradição e da moda africana será o foco de uma ação que acontece entre 10h e 20h, no Shopping Iguatemi: os turbantes. Profissionais especializadas nesta arte vão produzir gratuitamente os adornos para quem passar pela Alameda das Grifes até esta sexta, 21.

