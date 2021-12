Programação celebra Imaculada Conceição em Salvador

Feriado em Salvador, esta segunda-feira, 8, será dia de festa para os milhares de fiéis, entre baianos e turistas, que esperam a aparição da imagem da Imaculada Conceição da Mãe de Jesus nas portas da Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia, localizada no Comércio.

A celebração, que acontece há mais de quatro séculos, também é realizada em outras igrejas localizadas nos bairros de Itapuã, Lapinha, Periperi, Tororó e Valéria. Além das paróquias dos municípios de Governador Mangabeira e Sapeaçu, também dedicadas à Imaculada Conceição.

Na Basílica do Comércio, a celebração solene começa, às 9h, presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger. A procissão pelas ruas da Cidade Baixa está prevista iniciar às 10h30.

Proclamação

Este ano, a comemoração será especial, já que será celebrado os 160 anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição.

"Há 160 anos, o Papa Pio XI proclamou que Maria de Nazaré foi, desde a concepção dela, uma alma imune da marca do pecado original e redimida por antecipação", informou o padre Adilton Pinto Lopes, reitor da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia.



Durante os festejos, o esforço da maioria dos devotos é para chegar o mais próximo da imagem para tocar no manto que envolve Nossa Senhora.

Conceição Maria do Carmo, 72, costureira, participa da Irmandade do Santíssimo Sacramento há 27 anos.

O vestido confeccionado por ela, é o que cobre a imagem da santa, ato que a deixa emocionada. "Para mim é uma devoção muito grande", conta.

Segundo Manuela Matos, diretora de eventos da Empresa de Turismo S/A (Saltur), estão sendo esperadas 10 mil pessoas. "A prefeitura fornece a infraestrutura para a realização da programação realizada pela igreja", explicou.

Programação

As missas ocorrem ao longo de todo o dia: às 5h, 6h, 7h 12h, 14h, 15h30 e 18h. A Missa Solene será presidida pelo arcebispo dom Murilo Krieger, às 9h.

Às 10h30 acontecerá a tradicional procissão em honra à Mãe de Jesus pelas ruas do Comércio até a praça Conde dos Arcos, retornando pela avenida da França voltando para a Basílica. As imagens do Senhor do Bonfim, São José e Menino Jesus acompanharão integram o cortejo.

