Programa #vemprocentro terá incentivo para moradia na região do Comércio

A prefeitura de Salvador lançou nesta segunda-feira, 9, a hashtag #vemprocentro, um convite para a população e os visitantes de Salvador participarem de um movimento de transformação coletiva do espaço público no Centro Histórico, sobretudo o Comércio. Uma das iniciativas do programa será o estímulo à implantação de novas moradias no bairro.

"Vamos estimular que servidores públicos municipais adquiram imóveis no Comércio, oferecendo incentivos. Isso casa perfeitamente com a mudança de 80% dos órgãos públicos municipais para essa parte de Salvador até o final deste ano", disse o prefeito ACM Neto durante coletiva concedida na manhã desta segunda.

O #vemprocentro abrirá, inicialmente, as ruas do Comércio para a população com atividades gratuitas nas áreas de esporte, arte, cultura, música, dança e gastronomia. Tudo isso com o objetivo de criar no local um ambiente urbano mais atrativo e convidativo para que se torne mais um ponto de opção de entretenimento e lazer da cidade.

O programa também prevê a criação do Circuito de Arte Urbana no Comércio, onde serão feitas intervenções de arte urbana em praças, ruas, mobiliários urbanos e fachadas. A expectativa é que essa ação esteja disponível para a população a partir de dezembro, com artistas selecionados pela Fundação Gregório de Mattos (FGM).

Além disso, a Avenida da França, que margeia o Porto de Salvador e o Terminal Náutico, será fechada parcialmente aos domingos. A ideia é que o local se estabeleça como um novo espaço para lazer, cultura e prática de esportes da capital baiana. A via se tornará propícia para quem quiser praticar corrida, cooper, andar de bike, skate ou patins.

Requalificação

O #vemprocentro integra as diversas ações do Salvador 360 em andamento, executadas ou planejadas para o Centro Histórico, como: as revitalizações da Rua Miguel Calmon, a principal do Comércio, das praças Marechal Deodoro, Cairu e da Inglaterra, esta última já inaugurada.

Com intuito de fortalecer ainda mais o Centro Histórico, a Prefeitura estabeleceu como meta estar com 80% de seus funcionários trabalhando nesta região. Algumas secretarias já contam com sedes novas nesta região, como a de Cultura e Turismo (Secult). A região já conta com um equipamentos estruturantes, a exemplo do Hub Salvador e, em breve, ganhará o Polo de Economia Criativa, os museus da Música e da História de Salvador, além do Arquivo Público Municipal.

No total estão sendo investidos cerca de R$ 300 milhões em todo o Centro Histórico de Salvador, contemplando também o Comércio.

