Programa Trilha atrai grande fluxo de pessoas para posto do Sine Bahia

O posto do Sine Bahia da avenida ACM recebeu, nesta manhã de terça-feira, um fluxo de pessoas superior ao que normalmente procura o serviço de intermediação de mão de obra. O aumento do volume de pessoas foi causado pelas pessoas interessadas em inscrever-se no Programa Trilha que oferece 10 mil vagas em cursos de construção civil, vestuário, transporte, movelaria, turismo, administração, alimentação, informática, extrativismo mineral e meio-ambiente para jovens de toda a Bahia beneficiários do Bolsa Família.

"Sempre tem filas de pessoas procurando emprego, mas ontem e hoje (segunda e terça) houve um crescimento no movimento por conta de interessados nos cursos do Programa Trilha", explicou o gerente da unidade, Joviniano Queiroz. A correria para se inscrever nos cursos para beneficiários do Bolsa Família, contudo, é desnecessária, segundo afirma. "Não é preciso, pois vamos cadastrar durante todo o dia. Não existe distribuição de senha, basta comparecer ao órgão", esclareceu o gerente.

O cadastro poderá ser feito até o dia 10 de abril e os interessados devem ter entre 18 e 29 anos, cursar ou ter concluído o ensino médio em escola da rede pública e ser beneficiário do Bolsa Família. Além do Sine Bahia, o cadastro também pode ser feito nas escolas estaduais. Os selecionados vão receber auxílio transporte, lanche e uma bolsa de R$ 100.

Para garantir suas vagas, as amigas Lidiane Cardoso, 17, Vanessa Santos, 21, e Regiane Santos, 17, acordaram cedo e às 5h30 estavam na porta do órgão. Desempregada há dois anos, Vanessa nem sabia em qual curso iria se inscrever, mas soube da oportunidade e correu para aproveitar. "Vou fazer o curso e também tentar um emprego. Estava procurando, mas não achei nada. Agora a prioridade é carteira assinada, mas se tiver estágio também aceito", disse a jovem.

Emprego - Além dos interessados nos cursos, cerca de 400 pessoas se aglomeravam em frente ao Sine Bahia nesta terça em busca de emprego. Foi o caso de Rosângela Silva, 22 anos, que estava com o filho de três meses no colo, em busca do primeiro emprego. A preferência dela é pela área de serviços gerais ou empacotadora. "Emprego está difícil, mas não vou parar enquanto não achar", disse Rosângela.



Marinalva Teixeira, 30, é outra que enfrenta dificuldades para conseguir uma colocação no mercado. Há dois anos sem trabalhar, sua rotina é acordar de madrugada, por volta de 4h, pegar um ônibus e seguir para o Sine Bahia. "Hoje dei sorte porque peguei a senha 91, mas tem dias que são ainda piores. Só devo sair daqui meio-dia", prevê.

Aparentando desânimo, Marinalva diz que não entende porque não consegue a vaga de auxiliar administrativo, já que tem experiência. "É tanto teste e não consigo a vaga. O pior é que a concorrência só aumenta, está cada vez mais difícil", lamentou.

Para evitar as filas, o gerente do Sine Bahia aconselha que o candidato procure o órgão de quarta à sexta, quando ficam disponíveis senhas durante todo o dia. Cerca de 800 pessoas são atendidas diariamente no Sine.

