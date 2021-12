Programa SO+MA inaugura primeira unidade em Salvador

O programa SO+MA vantagens, que tem como base influenciar novos comportamentos e ampliar as oportunidades profissionalizantes dos cidadãos participantes, inaugura sua primeira unidade no nordeste do País. O centro será instalado em Periperi, no subúrbio ferroviário de Salvador.

A iniciativa é um programa de fidelidade em que os participantes ganham pontos por meio de suas atitudes. Neste caso, o hábito positivo da reciclagem gera créditos que são revertidos em benefícios, desde cursos profissionalizantes a descontos em itens da cesta básica.

Todos os interessados podem se cadastrar no programa gratuitamente comparecendo à unidade instalada na Praça da Revolução.

