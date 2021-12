Programa Salvador vai de Bike tem 300 inscrições em 2 horas

Em menos de duas horas de inauguração do projeto Salvador vai de Bike - realizado neste sábado, 21, no Dia Mundial sem Carro -, o site para credenciamento no sistema público de bicicletas compartilhadas teve 300 cadastros realizados e 86 passes vendidos.

As cinco estações de bicicletas públicas, que começam a funcionar neste domingo, 22, ficam nas praças Castro Alves, Piedade e Campo Grande; no Porto da Barra e no final de linha do Jardim Apipema, em Ondina.

Para ter direito a usar um dos 10 veículos disponíveis em cada estação, é preciso realizar um cadastro no site (www.bikesalvador.com) e pagar uma taxa anual de R$ 10. O pagamento é feito por meio de cartão de crédito.

O prefeito ACM Neto, presente à inauguração, comentou o programa: "queremos implantar uma cultura que melhore o meio de transporte da cidade".

