Programa reúne alunos da rede pública estadual

Mais de três mil alunos participaram, nesta terça-feira, 28, da cerimônia de encerramento do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) realizada na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no Campo Grande, em Salvador.

Em clima de festa, a dinâmica do público ficou por conta do animador infantil Tio Paulinho; do Grupo de Teatro da Polícia Militar e do músico Tatau. Dentre as autoridades estiveram presentes o governador Rui Costa e o comandante-geral da PM, coronel Anselmo Brandão.

O programa da Polícia Militar da Bahia busca prevenir o uso de drogas e a violência entre crianças e jovens. Alunos do 5º ao 7º ano, com idades entre 9 e 12 anos, de 46 escolas estaduais, municipais e particulares da capital e região metropolitana de Salvador (RMS) participaram do evento.

O coronel Anselmo Brandão avaliou o programa como uma grande forma de prevenção. “O Prodeb trabalha no resgate desses jovens para que eles não cheguem a ter acesso às drogas. É um trabalho que envolve a escola, a família e a PM. Com essas ações constatamos uma redução significativa de crianças com envolvimentos em práticas duvidosas”, pontuou Brandão.

Para a aposentada Maria Bonfim de Freitas, 69, que acompanhou a neta Amanda dos Santos Oliveira, de 10 anos, “o programa imprime uma função excelente”. “O que tem prevalecido, ultimamente, é a cultura da violência, das drogas. Ter um projeto desse dando chance a essas crianças para que tenham uma outra visão de vida nos incentiva a lutar com eles”. “Precisamos dessa mobilização para vencermos a cultura da violência, e isso só é possível com esse tipo de ação, envolvendo toda a sociedade. Não apenas com ações do estado, mas cultivando arte, cultura, educação e a paz”, pontuou o governador.

*Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

