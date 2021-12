Programa receberá sugestões e queixas de moradores

A prefeitura lançou ontem o programa Ouvindo Nosso Bairro, desenvolvido em parceria com a Ouvidoria Geral do Município e prefeituras-bairro. O objetivo é identificar, nas reuniões entre agentes da prefeitura e moradores, as principais carências dos 163 bairros da capital, relatadas pela população.

Levantadas as dez prioridades de cada bairro, as intervenções serão realizadas. O prefeito ACM Neto afirmou que as obras devem acontecer ainda neste primeiro semestre. "A prefeitura vai organizar a execução das intervenções, que começam de imediato, após lançamento do cronograma. A ideia é iniciar as obras entre março e abril", adiantou.

As reuniões ocorrerão do próximo sábado até 4 de fevereiro, sempre às quartas-feiras e sábados. Às quartas, ocorrem às 18h às 22h e, aos sábados, de 8h às 12h e das 14h às 18h - em diferentes localidades de Salvador.

Para o sábado que vem, estão programados encontros nas regiões administrativas do Centro, Brotas, Valéria, Subúrbio/Ilhas e Cidade Baixa. Ao final do dia, 26 bairros serão contemplados. Os locais onde as sessões acontecerão estão disponíveis no site www.ouvindonossobairro.salvador.ba.gov.br.

Método

Treze equipes com dez agentes se dividirão para mediar os encontros. Primeiramente, será aplicado um questionário para especificar o perfil de cada morador e as necessidades individuais. Em seguida, os participantes serão divididos em grupos e as sugestões levantadas serão debatidas.

Ao final da reunião, dez prioridades serão estabelecidas (o número pode variar, a depender das discussões em cada localidade) e analisadas pela prefeitura. Após a computação de todas as sugestões, será lançada a segunda etapa do programa e iniciadas as intervenções.

ACM Neto afirmou que o orçamento do município deve ser fechado até o final da semana. Contudo, já existe uma reserva destinada ao novo programa. Vamos definir o espaço orçamentário, mas, primeiro, é preciso estabelecer as prioridades. Há uma variação de preço entre as obras. Quando a segunda etapa do programa for lançada, informaremos quais as intervenções a serem feitas e quanto elas devem custar", explicou.

