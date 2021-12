Programa Primeiro Passo inicia pagamentos nesta sexta

Os cartões do programa Primeiro Passo, que concede auxílio de R$ 50 para famílias com crianças de zero a 5 anos, começarão a ser distribuídos nesta sexta-feira, 20, com os valores creditados. O objetivo do benefício é viabilizar que os pais matriculem os filhos em creches comunitárias.

Os beneficiários do programa municipal poderão retirar os cartões nas prefeituras-bairro de Salvador, no Centro Regional de Educação ou nas escolas municipais credenciadas: Zulmira Torres, em Amaralina; Milton Santos, em Valéria; e Antônio Carlos Magalhães, em São Caetano. A entrega também será feita no Parque da Cidade.

O pagamento do auxílio será feito sempre nos últimos dez dias úteis do mês, mesmo calendário do programa Bolsa Família. De acordo com Guilherme Bellintani, titular da Secretaria da Educação do município (Smed), esse auxílio financeiro vai ajudar a diminuir o déficit de crianças que não conseguiram vagas nas creches do município.

"Estimamos um déficit de 40 mil, mas não é um número exato. Até porque é muito difícil calcular esse déficit. Não se pode afirmar que todas as crianças de Salvador dentro dessa faixa etária estão à procura de vagas na rede municipal. Chegamos a esse número pela procura de vagas", explica.

O secretário municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), Bruno Reis, diz que, das 48 mil famílias que podem ser atendidas, apenas 17 mil se cadastraram. Ele lembra que as inscrições ficam abertas por tempo indeterminado.

Como participar

Os interessados devem agendar atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, por meio do número 156 ou ir a um dos postos credenciados. O limite é de três crianças por família, podendo ser ampliado no caso de gêmeos. Para continuar recebendo o benefício, a família deverá levar a criança a pelo menos uma consulta médica a cada seis meses, e os pais devem participar de reuniões em escolas municipais do bairro.

