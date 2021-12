Programa pós-ensino médio terá nove mil vagas de trabalho

O governador Rui Costa anunciou nesta terça-feira, 25, que criará nove mil vagas de emprego para alunos que concluíram o ensino médio na rede estadual. O chamado Primeiro Emprego será financiado pelo Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. A informação foi dada no 28º Fórum [B+], que reuniu empresários, artistas, estudantes e educadores no Teatro Castro Alves.

Segundo Costa, projeto de lei seguirá em breve para a Assembleia Legislativa. A seleção será conforme a média dos três anos do 2º grau e os contemplados terão direito a plano de saúde.

"Esses jovens serão os responsáveis por cuidar da informática, da biblioteca da escola. Vão atuar como técnicos de enfermagem nos nossos hospitais e em tantas outras áreas", disse ele.

Evento

O 28º Fórum [B+] foi promovido pelo Grupo [B+] com o apoio do governo do estado, do grupo CCR Metrô Bahia e da Braskem. Reuniu na sala principal do TCA um público diversificado que tem em comum o interesse em conhecer e discutir o programa Educar para Transformar - Um Pacto pela Educação, do governo do estado da Bahia.

De manhã, houve apresentação do Neojiba, Margareth Menezes, Carlinhos Brown, do estudante MC Feijão e integrantes da Escola Olodum. Costa também disse que criará uma bolsa para universitários de famílias incluídas no Cadastro Único, para o Bolsa Família.

"Dos 40 mil alunos das universidades estaduais, nove mil estão no Cadúnico. Estou encaminhando também um projeto de lei para as bolsas. Esses alunos precisam de um incentivo para não abandonar a graduação", disse Costa. Ele informou ainda que desde o início da gestão já visitou 109 escolas. E que a intenção é visitar quase a totalidade até o final do seu mandato.

Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Rui Costa, o secretário de Cultura Jorge Portugal e a apresentadora do fórum, Rita Batista, presentes no evento, estudaram em escola pública e falaram da importância de cada um acreditar em seu potencial.

"Sou fruto de um processo de oportunidades. Estudei no Colégio Estadual Luiz Tarquínio. Lá, havia aula de música, teatro. Então, a educação, com a cultura e com o esporte, é a chave principal para a transformação", disse Margareth na mesa-redonda que encerrou o evento. "A minha vida foi transformada pela educação musical.

Educação essa presente em ações como a do Pracatum, Olodum, Ilê Aiyê e Fábrica Cultural", disse Carlinhos Brown, ressaltando a importância de entidades culturais sem fins lucrativos.

Para o diretor-geral do Grupo [B+], Renato Simões Filho, o 28º Fórum foi especial. "Essa foi a primeira edição no Teatro Castro Alves. Tivemos hoje exemplos inspiradores. Os resultados dessa conjunção de esforços virão certamente nos próximos tempos". Já o secretário estadual da Educação, Osvaldo Barreto, disse: "Educar é prioridade e nada melhor que um evento desse para chamar a atenção do mundo empresarial e da sociedade".

