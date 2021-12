Programa 'Por um mundo de Paz' leva meditação à Barra nesta quinta

O programa "Por um mundo de Paz", promovido pela Organização Brahma Kumaris, levará nesta quinta-feira, 22, práticas de meditação para os soteropolitanos e turistas. O evento, aberto ao público, irá acontecer a partir das 17h, no Píer Santa Maria, no Porto da Barra.

A atividade visa fomentar a apreciação da beleza natural da capital baiana unindo à prática do bem-estar, que leva harmonia e contribui para as pessoas lidarem melhor com as emoções e com as situações adversas do cotidiano.

Brahma Kumaris

A Brahma Kumaris oferece atividades organizadas em mais de 8.500 centros de meditação Raja Yoga, localizados em 110 países, onde é praticada e ensinada uma forma de meditação que relaxa a mente e promove equilíbrio saudável entre os mundos interno e externo do indivíduo.

A ação conta com o apoio do projeto Avenida Sete – Território Empreendedor (SEMOP, Fundação Gregório de Matos, Fundação Mário Leal, SEBRAE e outros orgãos congregam esse projeto), da Secretaria Cidade Sustentável – SECIS, da Guarda Municipal e realização da Organização Brahma Kumaris Salvador. ​

