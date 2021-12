Programa Partiu Estágio convoca selecionados nesta quarta-feira

O programa Partiu Estágio convoca, nesta quarta-feira, 13, 2.225 universitários para ocupar as vagas ofertadas pelo primeiro edital. A informação foi anunciada pelo governador Rui Costa na noite desta terça-feria, 12, durante o programa Papo Correria.

O edital do Partiu Estágio recebeu mais de 24 mil inscrições entre 30 de janeiro e 24 de fevereiro, por meio do site www.programaestagio.saeb.ba.gov.br. A relação dos selecionados poderá ser consultada no site institucional da Secretaria da Administração.

Os estudantes selecionados também serão informados da convocação por meio do e-mail cadastrado no momento da inscrição, onde constará a lista de documentos a ser entregues pelo universitário e o nome do órgão ou entidade para o qual foi indicado.

Os convocados devem se apresentar no órgão ou entidade em que estagiarão no prazo de dez dias úteis, que se encerra no dia 26 de março. O candidato que não entregar toda a documentação exigida em edital, ou não se apresentar dentro do prazo estipulado, perderá a vaga de estágio.

O Partiu Estágio tem o objetivo de garantir oportunidades de estágio a estudantes universitários de instituições com sede na Bahia e que ainda não conseguiram se inserir no mercado de trabalho. É prioritário para estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e para aqueles que tenham estudado todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada.

Desde abril de 2017, quando foi lançado, o programa já contratou mais de 6,5 mil universitários para atuar no serviço público baiano.

