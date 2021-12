Programa Para-Praia retornará em janeiro

A terceira temporada do projeto 'Para-Praia' - iniciativa que propicia o banho de mar assistido para deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida - está prevista para ser realizada a partir de janeiro, na orla de Ondina, e em fevereiro, na praia da Ribeira (Cidade Baixa).

As duas praias serão adaptadas para receber os banhistas com deficiência física, com cadeiras anfíbias flutuantes, espaços para atividades recreativas, banheiros especiais, tendas e pistas de acesso à agua. O projeto conta com o patrocínio da Braskem, Itaú e Salvador Shopping.

adblock ativo