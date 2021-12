Programa municipal deve criar 10 mil novas vagas em pré-escolas

Foi lançado na manhã desta terça-feira, 16, um programa municipal que visa oferecer no próximo ano letivo cerca de 10 mil vagas na Educação Infantil. A ação ocorreu no Parque na Cidade, localizado no bairro do Itaigara, às 9h30.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Educação (Smed), a iniciativa promove oportunidades para crianças na pré-escola, entre 4 e 5 anos, que não estiverem matriculadas na rede pública ou conveniada.

O programa irá funcionar assim: em um bairro que não possuir disponibilidade de rede pública ou conveniada, a demanda será resolvida com a contratação de vagas em instituições privadas, que foram selecionadas de forma prévia e credenciadas pela Smed.

adblock ativo