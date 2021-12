Programa Morar Melhor reforma 200 casas no Alto do Cabrito

A Prefeitura realizará no Alto do Cabrito a reforma de 200 imóveis em situação precária, através do programa municipal Morar Melhor. A ordem de serviço para as intervenções foi assinada nesta quarta-feira, 6, pelo prefeito Bruno Reis, que esteve acompanhado da vice Ana Paula Matos e do novo titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza.

Esta é a primeira vez que o bairro é contemplado com a reforma das habitações. Do total de 200 casas que serão beneficiadas, 60 já tiveram os serviços concluídos. As melhorias, indicadas pelos próprios moradores, incluem reboco e pintura, recuperação ou troca de telhado, troca de esquadrias (portas e janelas) e instalações sanitária.

“Esse é um dos mais importantes programas da Prefeitura. Foi um compromisso nosso, na última eleição, de mantê-lo e reformar 50 mil casas nos próximos quatro anos. O Morar Melhor seguirá transformando a vida das pessoas e levando dignidade para as famílias”, afirmou Bruno Reis.

Desde que foi criado, em 2015, o Morar Melhor reformou mais de 30 mil casas em mais de 128 localidades de Salvador.

adblock ativo