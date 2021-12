Programa legalizará imóveis irregulares de 30 mil famílias

A Prefeitura de Salvador escolheu o Bairro da Paz para iniciar o programa Casa Legal que vai beneficiar 30 mil famílias com a escritura de posse de terra e a legalização de imóveis em situação irregular em 19 bairros da capital. A ação neste bairro, que atinge seis mil famílias, divide opiniões e vai ser acompanhado pelo Ministério Público Estadual.

"Houve boatos de que ao ganharmos a eleição iríamos remover as famílias do Bairro da Paz, devido ao grande apelo imobiliário da região. Por isso escolhemos este local para dar o ponta-pé inicial ao programa", revelou o prefeito ACM Neto.

"Agora recebi o principal, tenho segurança, a casa é minha", disse a aposentada Josefá Eusébio dos Santos, 76 anos, moradora do bairro há 30 anos e que recebeu das mãos do prefeito o primeiro título de posse nesta quinta-feira, 9, quando a ação foi lançada.

Já para o coordenador-geral do fórum das entidades do Bairro da Paz, Carlos Santos, a iniciativa da prefeitura tem preocupado. "Não foi feito nenhum estudo topográfico, ambiental, e nem mapearam as áreas de risco", afirmou.

Ainda segundo ele, o programa poderá agravar a especulação imobiliária na região. "Está escrito na cartilha que a pessoa vai poder vender. Muitas podem fazer isso, gastar o dinheiro e o déficit de moradia na cidade só vai continuar", opinou.

Ainda este ano, serão incluídas no programa mais 500 famílias com renda de até seis salários mínimos, vivendo em imóveis em terrenos públicos urbanos, com até 250 m², e que não tiveram alvará para construção.

Irregularidade - Da área total de ocupação habitacional de Salvador (114 km²), 22% (25 km²) é irregular, de acordo com a professora da faculdade de Arquitetura da Ufba, Ângela Gordilho, autora da obra "Limites do Habitar: segregação e exclusão na configuração urbana contemporânea de Salvador e perspectivas no final do século XX", lançado em 2008.

"Na época do levantamento a área chegava a 34%. As ações realizadas em outras gestões chegaram a atingir 12% da demanda", disse a especialista que acredita na estabilidade devido a ausência de espaços vazios na cidade que possui 280 km² de área total.

"As ocupações se dão de forma coletiva como as chamadas favelas ou invasões, e ainda por parcelamento quando não existe um projeto urbanístico aprovado pela prefeitura como na Vasco da Gama, no Engenho Velho da Federação, no Garcia, que eram áreas rurais que foram divididas nas décadas de 30, 40 e 50", contou.

Ela acrescenta que o processo de regularização fundiária da cidade teve início em 2003, baseado no Estatuto da Cidade, aprovado em 2001.

