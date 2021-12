Programa lança livro de apoio a usuários de drogas

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) lançou nesta quarta-feira, 18, o livro Corra pro Abraço: o encontro para o cuidado na rua, fruto da parceria com o Centro de Referência Integral de Adolescentes (Cria), no auditório do Ministério Público do Trabalho, localizado no Corredor da Vitória.

O livro descreve como nasceu o projeto que visa intervir na redução de riscos e danos e as experiências que os integrantes do Corra pro Abraço acumularam ao longo de três anos de atividades, acompanhando a população vulnerável e os usuários de substâncias psicoativas de Salvador.

Fundado em 1994, o Cria é uma organização privada para fins públicos, sem fins lucrativos e de caráter artístico-pedagógico que tem como missão ser dinamizadora cultural nas comunidades de Salvador e em outras cidades do estado da Bahia.

Segundo a coordenadora-geral do Cria, Eleonora Rabêllo, o trabalho com arte desenvolve um senso comunitário. "Espero que este livro inspire outras pessoas e instituições, pois ele não é resultado de um trabalho acadêmico, mas fruto da nossa convivência com a população de rua e usuários de drogas", explicou.

Após a experiência exitosa nas praças do Aquidabã e Comércio, o programa foi expandido, nesta quarta, para quatro Áreas Integradas de Segurança Pública (Aisps) na capital (Bairro da Paz, Beiru/Tancredo Neves, Nordeste de Amaralina e Subúrbio/Parque São Bartolomeu), Núcleo de Prisão em Flagrantes do Tribunal de Justiça e para os municípios de Lauro de Freitas, Feira de Santana e Vitória da Conquista.

O secretário Geraldo Reis destacou a expansão do programa, que foi iniciado com duas equipes e hoje integra oito. Ele disse, também, que é preciso tratar as drogas do ponto de vista da assistência social e da política de saúde e não como crime. "A população de rua é vista de forma preconceituosa", lembrou.

Experiência

Adriana da Silva Conceição, 26 anos, mora na praça Tiradentes, no Comércio, mas conhecida como praça da mão. Ela é uma das moradas de rua beneficiadas pelo projeto Corra pro Abraço.

A jovem contou que é atendida pelo projeto há três anos e que tomou conhecimento da iniciativa por outros moradores de rua. Ex-usuária de maconha, crack e cocaína, Adriana disse que, antes do Corra pro Abraço, andava pelas ruas e não cuidava dos quatro filhos, que moram com sua mãe.

Ela revela que, a partir do momento que começou a participar das atividades artísticas e de integração, foi mudando o comportamento e não sente mais vontade de usar drogas. " Este projeto foi a melhor coisa que aconteceu para a população de rua de Salvador", concluiu.

