Programa Isso é Bahia terá rede de rádios no interior

O programa radiojornalístico Isso é Bahia, fruto da parceria entre o Grupo A TARDE e o Bahia Notícias (BN), estreia no próximo dia 16, na rádio A TARDE FM, contando com a participação de uma rede de 10 emissoras de rádio do interior do estado. Cada uma delas vai transmitir para seu público as notícias de Salvador e trazer as informações de sua região, interligando o público da capital com os moradores das demais cidades baianas. Uma 11ª emissora se juntará ao grupo em dezembro.

O Isso é Bahia será transmitido de segunda a sexta-feira das 7h às 9h, com apresentação dos jornalistas Jefferson Beltrão (A TARDE FM) e Fernando Duarte (Bahia Notícias). O programa amplia a produção e distribuição de conteúdo do Grupo A TARDE, que já atinge capital e interior por meio do portal A TARDE e dos jornais A TARDE e Massa!

Segundo Jefferson Beltrão, a integração da A TARDE FM com emissoras do interior vai fazer com que a rádio tenha um papel social ainda mais importante. "Ao mesmo tempo em que estaremos expandindo o nosso sinal para novos públicos, vamos ter espaço para que esses mesmos públicos possam se manifestar e as notícias de cada região ganhem projeção maior. Essas notícias regionais serão dadas pelos próprios comunicadores das emissoras afiliadas. Hoje já estamos todos conectados pela internet, e embora algumas cidades fiquem mais distantes do público de Salvador, como nas regiões de Eunápolis e de Luís Eduardo Magalhães, também estaremos interagindo com o Isso é Bahia".

Fernando Duarte aponta que, além das 11 rádios já confirmadas nesta etapa, outras vão se juntar à rede, resolvendo um dos problemas do estado, que, devido ao seu tamanho abriga várias regiões onde se observa o "vazio da informação", sem receber ou gerar uma comunicação de fato com outras partes. "Vamos procurar trabalhar nesse vácuo informacional, que pode ser constatado quando vários fatos importantes ocorridos em regiões distantes de Salvador não chegam ao conhecimento do grande público", salienta.

O radialista e empresário Jota Sidney, que comanda as rádios RB Líder FM, de Ruy Barbosa, Líder FM , de Irecê, e Serrana Líder FM, de Jacobina, acredita que a parceria será vitoriosa e vai beneficiar os moradores das cidades onde as empresas funcionam, mas também todos os municípios da região de entorno. Ele destaca que um dos programas da Líder FM, transmitido das 12h às 14h30, chega a ter 21 mil visualizações, destacando que trabalha com jornalistas formados, o que confere qualidade a sua programação.

Para Jorge Lopo, da Interativa FM, de Itabuna, a região da emissora gera muita informação e há pelo menos 40 cidades conectadas. Ele diz que contar com o programa "Isso é Bahia" vai fazer grande diferença na grade da emissora e atrair maior número de ouvintes.

