Programa estadual entrega décima contenção

A décima contenção de encosta do Programa de Prevenção de Desastres Naturais do governo estadual foi entregue, na manhã de ontem, no bairro de Fazenda Grande III-Boca da Mata, em Salvador.

A estrutura, que tem 139 metros de extensão, beneficia 128 famílias da localidade. Foram implantados sistema de drenagem e rede de esgoto, além de urbanização do local. As obras no bairro contaram com um investimento de mais de R$ 1 milhão.

As intervenções foram realizadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), e fazem parte do primeiro lote do programa estadual voltado para a prevenção de desastres naturais na Bahia.

As medidas estruturantes contam com um investimento de R$ 156 milhões garantidos pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

"Combinação"

"Recuperar essas encostas é garantir a segurança de muitas famílias e retomar a coleta do esgoto. Estamos promovendo uma melhor qualidade de vida para as pessoas e a valorização do verde, combinação que queremos para a cidade toda", disse o governador Rui Costa, que participou da solenidade de entrega da obra, visitou casas e ouviu pedidos de moradores.

