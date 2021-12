Programa "Domingo é meia" segue sem previsão de retorno em Salvador

O programa "Domingo é Meia", que garante aos usuários do transporte público de Salvador o pagamento de meia passagem aos domingos, segue sem previsão para voltar a funcionar.

Ele foi suspenso em março de 2021 sob justificativa de reduzir a circulação de pessoas na rua em uma tentativa de frear a proliferação da Covid-19.

Nesta quinta-feira, 02, o prefeito Bruno Reis afirmou que ainda não é possível estimular as saídas nos finais de semana e alegou crise no transporte público, que segundo ele, é impactada pelo programa.

"Não posso deixar de reconhecer que existe uma crise no transporte público e que o Domingo é Meia impacta ainda mais essa conta que se agravou ainda mais com a pandemia. Com a equação da pandemia e organizando o sistema de transporte em Salvador nós vamos avaliar a questão do Domingo é Meia", disse.

"Passando a pandemia, organizando o transporte em Salvador, vamos avaliar a questão do ‘Domingo é meia", anunciou o prefeito.

