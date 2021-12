Programa disponibiliza 50 áreas esportivas para adoção

Cerca de 50 áreas esportivas de Salvador poderão, a partir desta sexta-feira, 19, ser adotadas por empresas ou pessoas interessadas em financiar a revitalização dos equipamentos.

Em decreto assinado na manhã desta quinta, 18, o prefeito ACM Neto oficializou a criação do programa Salvador em Campo, que vai disponibilizar 50 campos e quadras para adoção e reforma com a ajuda de empresas.

De acordo com o diretor de esportes da prefeitura, Téo Senna, o objetivo é garantir à população espaços de qualidade para a prática de atividades esportivas, a despeito das dificuldades orçamentárias do Executivo municipal.

"A prefeitura passa por uma situação difícil, que não possibilita a revitalização desses espaços", disse.

Segundo o prefeito ACM Neto, a iniciativa também visa fortalecer o esporte para evitar que jovens ingressem no crime organizado. "Já começamos um processo de conversas com empresas, como a Schincariol, que já demonstrou interesse em adotar dez quadras. Mas isso pode ser feito, também, por empresas menores", afirmou.

Disponíveis - Entre os campos que estão disponíveis para a adoção estão os do Arraial do Retiro, Alto do Cabrito, Alto da Terezinha, Barris, Bonfim, além das quadras esportivas de Cosme de Farias, Pau Miúdo e Saúde.

Frequentador do campo do Vale dos Barris, o aposentado José Carlos Itiúba, 62, afirma que a reforma, além de possibilitar aos esportistas uma melhor estrutura, vai valorizar o local.

"Dispomos de um lugar bonito, arborizado e que, infelizmente, está malcuidado, com equipamentos danificados e cercado por usuários de drogas. É preciso uma reforma completa", disse.

