Programa devolve autoestima para jovens

Símbolo de saúde e proteção para os que a possuem, a guirlanda natalina teve a representação ampliada, neste ano, pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) Turma do Bem, com sede em São Paulo.

O objeto de ornamentação - formado com fotografias da dentição de crianças e adolescentes - irá proporcionar tratamento dentário gratuito a 60 beneficiados em Salvador.

Cada 'guirlanda do bem' foi feita com 20 nomes entre os cadastrados no projeto, que realiza triagem anuais em comunidades de baixa renda. A próxima seleção deve ocorre em março de 2014.

A partir da 'compra' de cada sorriso, por R$ 100, o colaborador garante tratamento gratuito para jovens com idade entre 11 e 17 anos.

Todas as intervenções serão realizadas pelo projeto Dentistas do Bem, vinculado à Turma do Bem. Por meio da iniciativa, a rede de profissionais voluntários assume o tratamento dos cadastrados no próprio consultório.

Há dois anos como integrante da Turma do Bem, o cirurgião-dentista Mauro Humberto Timo atende sete jovens do projeto. "Melhorar a vida de alguém é o melhor retorno", diz ele, que está reestruturando a dentição de Vanessa de Oliveira, 17 anos.

"Fiz a triagem no ano passado e todos os meus dentes da frente estavam quebrados. Tinha vergonha de sorrir e de falar com as pessoas. Ele transformou a minha vida. Até já fiz novos amigos", afirma a adolescente.

O mesmo ocorreu com Rosiene Santana, 18 anos. Ela começou o tratamento aos 17. "Eu não tinha dente na frente. Não saía de casa nem da sala de aula no intervalo e não dava risada. Tinha uma vida muito triste. Hoje, saio para me divertir e estou mais confiante e alegre", conta.

A jovem está na fase final da recuperação da arcada dentária e é atendida por Leonardo Costa, embaixador e coordenador da Turma do Bem em Salvador.

"Ela só tinha pedaços dos dentes. Estava preocupada pelo fato de completar 18 anos, mas concluímos todos os casos. Transformar a vida de uma pessoa que você nunca viu, ouvir depoimentos de crianças que sofriam bullying, proporciona uma felicidade que não tem preço", diz ele.

Para colaborar com a campanha Guirlanda do Bem, acesse o site www.turmadobem.org.br ou pelo e-mail da coordenação em Salvador: lacosta@bahiana.edu.br.

Recursos

O projeto conta com 15 mil dentistas voluntários no Brasil. A iniciativa também está presente em Portugal, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela.

Criada no ano de 2002, já beneficiou mais de 400 mil jovens que passaram pelas triagens e 42 mil estão em atendimento.

Em Salvador, são 150 dentistas credenciados e 200 jovens em acompanhamento. O que também pode aumentar o número de beneficiados é o cadastro de profissionais. "Em Salvador, são 4,6 mil dentistas e só 150 são credenciados", afirma o coordenador.

A rede conta com dez mantenedores, além das doações. "A ideia da Guirlanda do Bem foi captar recursos e melhorar a estrutura que nos faz chegar a esses jovens. O projeto cresceu e o patrocínio não veio no mesmo ritmo. É necessário manter uma equipe de funcionários para entrar em contato com as famílias, viabilizar o transporte para o jovem chegar aos consultórios e ser acompanhado até o final do tratamento", diz a coordenadora e embaixadora da Turma do Bem, a dentista Martha Colavolpe.

O projeto conta com 50 funcionários na estrutura de apoio, além de psicólogos e assistentes sociais. Para 2014, o objetivo é ampliar a rede de doadores com a implantação de um sistema de carnês, com parcelas mensais de R$ 10.

